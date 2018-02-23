Госдеп подтвердил планы открыть посольство в Иерусалиме в мае

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Государственный департамент США подтвердил планы американской администрации открыть новое посольство США в Иерусалиме в мае.

"В мае Соединенные Штаты планируют открыть новое посольство США в Иерусалиме. Открытие будет совпадать с 70-летием Израиля", — говорится в сообщении ведомства.

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В пятницу министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац заявил о планах США перенести свое посольство в Иерусалим в 70-ю годовщину образования еврейского государства, которая приходится на 14 мая 2018 года.

О намерении перенести американское посольство из Тель-Авива Трамп объявил в декабре прошлого года одновременно с признанием Иерусалима столицей Израиля.