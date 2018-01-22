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    США сообщили, когда перенесут посольство в Иерусалим

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    Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму (60)

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    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил вице-президента США Майка Пенса за американское признание Иерусалима израильской столицей и заявил, что союз двух стран никогда не был крепче.
    Города мира. Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. США перенесут свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года, пообещал вице-президент Майк Пенс.

    "Посольство Соединенных Штатов откроется до конца следующего года", — сказал Пенс в ходе визита в Израиль.

    Пьер Стамбюль (Pierre Stambul), член национального бюро Французского еврейского союза за мир
    de-colonizer
    Решение Трампа по Иерусалиму будет иметь последствия для всей Европы

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил вице-президента США Майка Пенса за американское признание Иерусалима израильской столицей и заявил, что союз двух стран никогда не был крепче.

    "Впервые за то время, что я здесь, мы можем оба сказать эти три слова: столица Израиля Иерусалим", — сказал он в начале переговоров, которые проходят в его канцелярии.

    "Я хотел бы поблагодарить президента Трампа и вас за это историческое заявление, которое, как я знаю, вы поддерживали", — продолжил Нетаньяху.

    Я жду возможности обсудить с вами… продолжение работы над укреплением того замечательного союза, который есть между нами и который никогда не был крепче", — добавил он.

    Пенс в свою очередь повторил, что, принимая решение о Иерусалиме, Трамп стремился придать свежий импульс палестино-израильскому мирному процессу.

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    В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

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