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    СМИ узнали дату переноса посольства США в Иерусалим

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    По данным ТВ, посольство начнет временную работу в иерусалимском квартале Арнона, где в настоящий момент расположен американский консульский комплекс. Перенос запланирован на 14 мая.
    Израиль - Иерусалим
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. США официально перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая 2018 года, в 70-ю годовщину образования еврейского государства, сообщает Десятый израильский телеканал со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Иерусалиме.

    По словам собеседников телеканала, посольство начнет временную работу в иерусалимском квартале Арнона, где в настоящий момент расположен американский консульский комплекс. Переезд посольства произойдет намного раньше объявленного прежде срока и завершится уже к концу 2019 года.

    По данным Второго израильского телеканала, американская администрация официально объявит о новой дате начала переезда посольства в ближайшее время, "возможно, даже сегодня".

    Флаги Израиля
    REUTERS Eduardo Munoz
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    Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. В бюджетном предложении госдепартамента США на 2019 финансовый год сообщалось, что правительство США считает строительство посольства в Иерусалиме одним из важнейших приоритетов на 2018-2019 годы.

    В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, воздержались 35. Согласно резолюции, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". Документ также требует, чтобы государства "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями" Совбеза ООН.

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