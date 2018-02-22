Дорогой визит. Стало известно, сколько Сеул потратил на сестру Ким Чен Ына

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Южная Корея потратила на трехдневный олимпийский визит делегации из КНДР, в которую входила Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына, 240 миллионов вон (около 223 тысяч долларов), об этом со ссылкой на министерство национального объединения сообщило агентство Ренхап.

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Делегация, которую возглавил формальный глава государства Ким Ён Нам и в состав которой входила сестра Ким Чен Ына – одна из наиболее влиятельных фигур в КНДР, посетила Южную Корею 9-11 февраля. Визит был приурочен к открытию зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

yonhapnews.co.kr Ким Ё Чжон – сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына

Из детализированного отчета следует, что 130 миллионов вон (121 тысяча долларов) было потрачено на размещение, 50 миллионов вон (46,5 тысячи долларов) — на транспорт и столько же на питание делегации в течение неполных трех дней.

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Делегация провела переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром страны Ли Нак Ёном. Во время встреч с президентом Южной Кореи сестра Ким Чен Ына передала Мун Чжэ Ину приглашение от своего брата посетить Пхеньян.