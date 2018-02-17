Сказали и он ушел. Джейкоб Зума: прикольный президент ЮАР

РИА Новости Украина

В понедельник, 12 февраля, правящая партия ЮАР — Африканский национальный конгресс (ANC) — потребовала от президента страны Джейкоба Зумы уйти в отставку. На выполнение требования ANC дал Зуме 48 часов, угрожая затем начать процедуру вотума недоверия. Президента в ЮАР выбирает парламент (Национальная Ассамблея), в которой ANC как раз имеет большинство.

При этом Зума является выдвиженцем самого конгресса. Однако на фоне недавних коррупционных скандалов настроения в партии изменились, пишут РИА Новости. Генеральный секретарь ANC Эйс Магашуле рассказывал журналистам, что Зума просил оставить его на посту еще хотя бы на два месяца, но партия отказала. Зума объяснил, что хотел дождаться саммитов Африканского союза и БРИКС, который должен пройти в этом году в ЮАР, но даты пока не назначены. На саммите Зума, по его словам, собирался представить своим коллегам-президентам из других стран преемника — председателя ANC Сирила Рамапосу.

Еще днем в среду Зума в интервью телевизионщикам говорил, что в отставку не собирается, потому что не согласен с решением ANC и считает его нечестным. В то же время Зума давал понять, что готов подчиниться решению Национальной Ассамблеи.

Однако ближе к четвергу Зума неожиданно передумал. Не исключено, что он поменял решение прямо во время своего длинного выступления. Начав получасовое обращение к нации, Зума вновь повторил, что решать вопрос о его снятии с поста должен парламент и что он "не боится недоверия или импичмента". Однако ближе к концу 30-минутного выступления Зума заявил, что решил "уйти с поста президента немедленно".

Такой неожиданный и в то же время ожидаемый многими ход — вполне в духе экс-президента ЮАР. 75-летний Джейкоб Зума, зулус по происхождению — яркая и незаурядная личность, который за пределами страны, правда, известен в основном своими скандальными высказываниями. Например, он в свое время официально объявил, что собирается следовать принятому у зулусов многоженству. У него пять официальных жен, и, по разным данным, еще три неофициальные. Причем в пятый раз он женился в 2012 году. У Зумы, по данным местной прессы, 18 детей.

В "коллекции" жен Зумы есть не менее яркая женщина — Нкосазана Дламини-Зума. Еще в годы правления Нельсона Манделы она была министром здравоохранения ЮАР, потом министром иностранных дел, а уже при Зуме — министром внутренних дел. Причем к моменту своего президентства Зума с ней уже развелся. А вот зачем Зума расторг с ней брак, тогда как можно было просто взять еще одну жену или даже несколько — история умалчивает.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума. Архивное фото

Помимо непривычного для западного обывателя многоженства, Зума известен своими скандальными заявлениями по разным поводам. Например, однажды он призвал забирать детей у малолетних матерей, а самих мамочек отправлять в школу. Кроме того, в качестве меры по борьбе с подростковой беременностью Зума предлагал раздавать в школах презервативы.

Доставалось от Зумы и представителям нетрадиционной ориентации — он называл однополые браки "позором для нации и перед Богом", и рассказывал, что будь помоложе, обязательно бы бил всех попадающихся гомосексуалистов. После волны протестов как внутри страны, так и в международном сообществе Зума был вынужден извиниться и сказать, что "уважает вклад гомосексуалов и лесбиянок в борьбу за свободу Южной Африки и ту роль, которую они продолжают играть в создании успешной нерасистской, недискриминационной ЮАР".

Однако, будучи на словах сторонником "нерасистской ЮАР", однажды он раскритиковал белое население страны. По его словам, "из всех белых групп Южной Африки только африканеры — настоящие южноафриканцы", поскольку они не держат два паспорта, только один и "они здесь навсегда".

Впрочем, можно предположить, что для южноафриканского населения гораздо важнее не какие-то скандальные заявления Зумы, а экономический кризис в самой стране и высокий уровень коррупции. В прошлом 2017 году страну несколько месяцев сотрясали протесты студентов, недовольных повышением цен на образование и сокращение бюджетных мест.

Не стоит думать, что заявления на грани фола — суть Зумы как политика. Он многие годы боролся с режимом апартеида и еще в 17 лет вступил в Африканский национальный конгресс, который теперь и требует его отставки.

То ли из-за принадлежности к черному бедному населению, то ли из-за повышенной активности Зума даже не получил формального школьного образования — его отец был полицейским и погиб в перестрелке, когда будущий президент ходил в начальные классы. После пятого класса Зума бросил школу.

REUTERS Sumaya Hisham Джейкоб Гедлейихлекиса Зума — южноафриканский политический деятель, президент ЮАР

В результате своей деятельности Зума даже попал в тюрьму — его с соратниками по ANC приговорили к десяти годам заключения за попытку заговора с целью свержения правительства. Зато в тюрьме Зума познакомился с самим Нельсоном Манделой, лидером ANC и будущим президентом ЮАР. Освободившись в 31 год, Зума, во-первых, впервые женился, во-вторых, вместе с соратниками успел поучаствовать в рытье подземных катакомб в провинции Наталь, а потом уехал заграницу и 15 лет прожил в соседних странах, как и многие другие члены ANC.

Интересно, что в 80-х годах Зума проходил школу диверсионно-террористической деятельности КГБ в СССР — Советский Союз поддерживал АНК в его борьбе с апартеидом. Постепенно Зума "дослужился" до члена Национального исполнительного комитета ANC.

После падения апартеида ANC пришел к власти. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост — его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осело на счетах вице-президента. Позже против Зумы были выдвинуты обвинения в изнасиловании, однако они также впоследствии были сняты из-за недостаточного количества доказательств. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.

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В 2009 году Зума на сессии Национальной ассамблеи был избран президентом на пятилетний срок. А уже в следующем году оппозиция из "Демократического альянса" потребовала его отставки — у Зумы нашелся внебрачный ребенок, а также незадекларированные доходы. Но тогда за отставку Зумы проголосовали только 84 депутата из четырехсот.

В 2014 году, после очередной победы ANC на выборах, Зума снова стал президентом, а вскоре оппозиция вновь потребовала его отставки — и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в трате 16 мимллионов долларов на свою резиденцию, в отказе арестовать президента Судана Омара аль-Башира, хотя ордер на его арест выдан Международным уголовным судом. Наконец, оппозиция собрала против Зумы 783 эпизода коррупции, вымогательств и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия.

ALEXANDER JOE / AFP Джейкоб Гедлейихлекиса Зума — южноафриканский политический деятель, президент ЮАР

И все-таки требование об отставке со стороны не оппозиции, а правящей партии — это новый опыт для Зумы-политика. Сейчас уже известно, что исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Сирил Рамапоса. Уже в четверг или пятницу он может принять президентскую присягу.

По словам главного научного сотрудника Института Африки РАН Владимира Шубина, лидер АНК Сирил Рамапоса еще с момента избрания в декабре на этот пост стал рассматриваться как преемник Зумы.

"Не сомневаюсь, что может быть даже наши отношения и отношения с БРИКС будут более "трезвые". Дело в том, что Зума в последние годы был дискредитирован, обвинен в коррупции, хотя официальных обвинений выдвинуто не было", — пояснил Шубин.

Все это сопровождалось в том числе антироссийской кампанией в СМИ, а "нелюбовь к Зуме в какой-то степени использовалась и против нас, против и БРИКС".

"Никто не собирается уходить из БРИКС. Как вы знаете, в Бразилии были гораздо большие перемены (импичмент на фоне коррупционных обвинений президента Дилмы Роуссефф), да и в Индии, но никто ни откуда не уходил. В Бразилии правые пришли к власти, но они не вышли из БРИКС", — заявил Шубин.

Эксперт выразил уверенность, что отношения ЮАР и РФ, а также ЮАР и БРИКС будут развиваться.

"Уход Зумы, как бы парадоксально это ни звучало, создает более здоровые условия для наших отношений. После того, как Южная Африка снимет внутреннюю напряженность, которая была уже несколько месяцев, она сможет больше внимания уделять внешнеполитическим вопросам, потому что они были сконцентрированы на внутренних проблемах", — прогнозирует эксперт.