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    Правящая партия ЮАР решила отстранить президента Зуму - СМИ

    (обновлено: )46
    Исполнительный комитет Африканского национального конгресса собрался на заседание для вынесения решения о судьбе президента Джейкоба Зумы. Вероятно, президент отказался покидать пост.
    Президент ЮАР Джейкоб Зума
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Правительственная партия ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) решила отозвать президента страны Джейкоба Зуму с должности после того, как он, вероятно, отказался покидать пост, сообщает новостной издание Times Live.

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    JEKESAI NJIKIZANA/AFP
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    В понедельник, 12 февраля, исполнительный комитет ANC собрался на заседание для вынесения решения о судьбе президента Зумы. Телерадиокомпания SABC сообщила, что ANC решила дать президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности.

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    Как отмечает издание, Зума, вероятно, отказался покидать пост, и заседание продолжилось. Исполнительный комитет ANC принял решение отозвать президента с должности.

    В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

    Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.

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