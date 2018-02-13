Правящая партия ЮАР решила отстранить президента Зуму - СМИ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Правительственная партия ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) решила отозвать президента страны Джейкоба Зуму с должности после того, как он, вероятно, отказался покидать пост, сообщает новостной издание Times Live.

В понедельник, 12 февраля, исполнительный комитет ANC собрался на заседание для вынесения решения о судьбе президента Зумы. Телерадиокомпания SABC сообщила, что ANC решила дать президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности.

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Как отмечает издание, Зума, вероятно, отказался покидать пост, и заседание продолжилось. Исполнительный комитет ANC принял решение отозвать президента с должности.

В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг траты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.