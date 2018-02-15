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    Президент ЮАР заявил, что "немедленно" покидает пост главы государства

    (обновлено: )17810
    Вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса после ухода Джейкоба Зумы с поста будет исполнять обязанности главы государства, а уже в четверг или пятницу может принять президентскую присягу.
    Президент ЮАР Джейкоб Зума
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Президент ЮАР Джейкоб Зума, выступая с обращением к нации, заявил, что решать вопрос о его снятии с поста должен парламент, но впоследствии заявил о своей "немедленной" отставке с поста президента.

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    JEKESAI NJIKIZANA/AFP
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    "Я не боюсь вотума недоверия или импичмента", — сказал он, выступая с телевизионным обращением, отметив, что решать вопрос о его снятии с поста должен парламент.

    "Я решил уйти с поста президента немедленно", — сообщил глава государства ближе к концу 30-минутной речи.

    При этом Зума подчеркнул, что не согласен с решением правящего Африканского национального конгресса (АНК), в понедельник давшего президенту 48 часов, чтобы уйти в отставку. В партии также заявляли, что в четверг проведут в парламенте голосование о недоверии Зуме и попытаются избрать его преемником нынешнего вице-президента ЮАР Сирила Рамапосу. До телеобращения в среду Зума заявлял, что не намерен уходить в отставку. Он объяснял, что хотел покинуть пост в июне после саммитов БРИКС и Африканского союза, где планировал представить Рамапосу "будущим коллегам".

    Вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса после ухода Джейкоба Зумы с поста будет исполнять обязанности главы государства, а уже в четверг или пятницу может принять президентскую присягу, сообщает телеканал News24.

    Как заявила член исполнительного комитета правящего Африканского национального конгресса Джесси Дуарте, в партии ожидают, что все ее представители проголосуют за то, чтобы Рамапоса занял пост президента.

    В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

    Президентский срок Зумы должен был закончиться в 2019 году, когда в стране должны пройти очередные выборы главы государства.

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