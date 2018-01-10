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    В порту "Южный" разгружается первый в этом году балкер с углем из ЮАР

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    По информации порта "Южный", к причалу №8 пришвартовалось судно Panamax Qi Xiang, на борту балкера 73 тысячи тонн энергетического угля из ЮАР для ДТЭК.
    Судно Panamax Qi Xiang в порту Южный
    МП "Южный"

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Порт "Южный" в Одесской области разгружает первый в 2018 году балкер с углем из ЮАР для частного холдинга ДТЭК, сообщается на сайте порта.

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    "К причалу №8 ГП "Морской торговый порт "Южный" пришвартовалось судно Panamax Qi Xiang. На борту балкера 73 тысячи тонн энергетического угля из ЮАР для ДТЭК", — говорится в сообщении.

    По данным порта, идет разгрузка, осталось разгрузить менее 20 тысяч тонн груза.

    "Panamax Qi Xiang — это уже восьмой сухогруз из ЮАР для ДТЭК, который принимает порт. Завершить разгрузку планируем за полтора суток. Следующее судно с углем ожидаем через неделю", – сказал и.о. директора порта "Южный" Виталий Жуковский.

    В конце минувшего года сообщалось, что два балкера со 133,8 тысячи тонн угля из США для угосударственной компании "Центрэнерго" и частного холдинга ДТЭК разгружали в порту "Южный".

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