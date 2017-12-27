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    Под Одессой идет разгрузка американского судна с коксующимся углем

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    По информации диспетчерской порта "Черноморск", балкер SBI CARIOCA доставил из Соединенных Штатов Америки коксующийся уголь марок Rocklick и Premium Eagle.
    Судно из США доставило кокусующийся уголь в Украину
    seaport.com.ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В порту "Черноморск" 26 декабря приняли третье судно с 60 тыс. тонн угля из Соединенных Штатов Америки, сообщает УНИАН со ссылкой на диспетчерскую порта.

    Уголь
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    Балкер SBI CARIOCA уже ошвартован у причала №1 первого терминала.

    "Он доставил из Соединенных Штатов Америки коксующийся уголь марок Rocklick и Premium Eagle. Уже началась выгрузка", — сообщили в диспетчерской.

    По словам заместителя начальника первого терминала Николая Смищука, запланирована интенсивность обработки судна 15 тысяч тонн в сутки. При такой интенсивности общее время нахождения судна под обработкой прогнозируется в пределах четырех суток. Затем импортный уголь по железной дороге отправят на украинские электростанции.

    Ранее сообщалось, что два балкера с углем из США и ЮАР для крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК общим объемом 155 тысяч тонн разгрузили в порту "Южный" в Одесской области.

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