Под Одессой идет разгрузка американского судна с коксующимся углем

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В порту "Черноморск" 26 декабря приняли третье судно с 60 тыс. тонн угля из Соединенных Штатов Америки, сообщает УНИАН со ссылкой на диспетчерскую порта.

Балкер SBI CARIOCA уже ошвартован у причала №1 первого терминала.

"Он доставил из Соединенных Штатов Америки коксующийся уголь марок Rocklick и Premium Eagle. Уже началась выгрузка", — сообщили в диспетчерской.

По словам заместителя начальника первого терминала Николая Смищука, запланирована интенсивность обработки судна 15 тысяч тонн в сутки. При такой интенсивности общее время нахождения судна под обработкой прогнозируется в пределах четырех суток. Затем импортный уголь по железной дороге отправят на украинские электростанции.

Ранее сообщалось, что два балкера с углем из США и ЮАР для крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК общим объемом 155 тысяч тонн разгрузили в порту "Южный" в Одесской области.