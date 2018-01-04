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    В мире

    Людей искали по всему полю. В крупной аварии на ж/д ЮАР пострадали 250 человек

    (обновлено: )74
    Как отмечается, столкнулись поезд с грузовиком. После столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов и загорелись. Жертвами стали уже 12 человек.
    Крупная авария на ж/д в ЮАР: более 250 пострадавших
    @er24ems

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате железнодорожной аварии в ЮАР возросло до 260 человек, сообщает телеканал eNKA со ссылкой на министра транспорта Джо Масангваньи.

    ​Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Столкновение поезда с грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов и загорелись. На поезде, следующем из Порт-Элизабет в Йоханнесбург, ехало 713 пассажиров.

    Ранее сообщалось о более 180 раненых. Жертвами инцидента стали 12 человек.

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