Людей искали по всему полю. В крупной аварии на ж/д ЮАР пострадали 250 человек

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате железнодорожной аварии в ЮАР возросло до 260 человек, сообщает телеканал eNKA со ссылкой на министра транспорта Джо Масангваньи.
[UPDATE] — Reports from the train collision in the Free State show that four people have sustained fatal injuries. @ewnupdates @eNCA @JacaNews @SABCNewsOnline @jour_maine @News24_SA @OFMNews9497 pic.twitter.com/RmBgaQoEqS— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 4 января 2018 г.
Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
Столкновение поезда с грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов и загорелись. На поезде, следующем из Порт-Элизабет в Йоханнесбург, ехало 713 пассажиров.
Ранее сообщалось о более 180 раненых. Жертвами инцидента стали 12 человек.