В ЮАР поезд сошел с рельсов и загорелся, около 100 пострадавших

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Около 100 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов, сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24.

"ER24 и другие службы прибыли на место, где произошел инцидент с поездом. По предварительным данным, около 100 человек пострадали", — сообщает служба в Twitter.

Инцидент произошел в четверг между населенными пунктами Хенненман (Hennenman) и Крунстадт (Kroonstad). По данным издания Enca, авария произошла с участием поезда и двух автомобилей, в том числе грузового.

​По последним данным, после того, как поезд сошел с рельсов, он загорелся.

В декабре скоростной поезд сошел с рельсов на мосту в американском штате Вашингтон.