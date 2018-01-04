В ЮАР поезд сошел с рельсов и загорелся, около 100 пострадавших

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Около 100 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов, сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24.
"ER24 и другие службы прибыли на место, где произошел инцидент с поездом. По предварительным данным, около 100 человек пострадали", — сообщает служба в Twitter.
Инцидент произошел в четверг между населенными пунктами Хенненман (Hennenman) и Крунстадт (Kroonstad). По данным издания Enca, авария произошла с участием поезда и двух автомобилей, в том числе грузового.
Pictures of the early train collision between Hennenman and Kroonstad, FS. Services are still on scene. @ewnupdates @eNCA @_ArriveAlive @jour_maine @SABCNewsOnline @OFM9497 @JacaNews @News24_SA pic.twitter.com/yTyO2NYYMt— ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ER24EMS) 4 января 2018 г.
По последним данным, после того, как поезд сошел с рельсов, он загорелся.
В декабре скоростной поезд сошел с рельсов на мосту в американском штате Вашингтон.