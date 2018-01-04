наверх
04.01.201814:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В ЮАР поезд сошел с рельсов и загорелся, около 100 пострадавших

    (обновлено: )40
    Поезд сошел с рельсов в четверг между населенными пунктами Хенненман и Крунстадт в ЮАР. По данным СМИ, авария произошла с участием поезда и двух автомобилей, в том числе грузового.
    Сход поезда с рельсов в ЮАР, 4 января 2018
    twitter.com/er24ems

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Около 100 человек пострадали в результате схода поезда с рельсов, сообщает служба экстренной медицинской помощи ER24.

    "ER24 и другие службы прибыли на место, где произошел инцидент с поездом. По предварительным данным, около 100 человек пострадали", — сообщает служба в Twitter.

    Инцидент произошел в четверг между населенными пунктами Хенненман (Hennenman) и Крунстадт (Kroonstad). По данным издания Enca, авария произошла с участием поезда и двух автомобилей, в том числе грузового.

    ​По последним данным, после того, как поезд сошел с рельсов, он загорелся.

    В декабре скоростной поезд сошел с рельсов на мосту в американском штате Вашингтон.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Дорожное движение в Киеве
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает