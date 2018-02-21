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    Младшая сестра Ким Чен Ына ждет ребенка - СМИ

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    Источники уточнили, что младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына во время пребывания в Южной Корее избегала определенных продуктов. В СМИ также обратили внимание на свободную одежду женщины, которой она, возможно, пыталась скрыть увеличившийся живот.
    Ким Ё Чжон – сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына
    yonhapnews.co.kr

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, посетившая Южную Корею в составе северокорейской делегации по случаю открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, возможно, ждет ребенка, пишет в среду японская газета "Иомиури".

    Никаких подробностей японское издание не приводит.

    В свою очередь, южнокорейская газета "Сэге Ильбо" также распространила информацию о возможной беременности сестры северокорейского лидера.

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    "Ким говорила о беременности вторым ребенком с нашими дипломатами во время визита", — цитирует издание слова ряда источников в южнокорейских дипломатических кругах.

    Источники газеты уточнили, что Ким Ё Чжон во время пребывания в Южной Корее избегала определенных продуктов. В СМИ также обратили внимание на свободную одежду сестры северокорейского лидера, которой она, возможно, пыталась скрыть увеличившийся живот.

    Газета The Korea Herald запросила комментария у представителей администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина относительно слухов о беременности сестры лидера КНДР, однако в комментарии было отказано. Источники в южнокорейской разведке не подтвердили эту информацию и агентству Ренхап.

    Японская и южнокорейская пресса отмечает, что предполагаемая беременность Ким Ё Чжон вторая по счету. Первый ребенок, как считается, родился в 2015 году. Супругом сестры лидера КНДР стал, предположительно, сын второго по влиятельности человека в стране — заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи и заместителя председателя Госсовета КНДР Цой Рён Хэ.

    Ким Ё Чжон выполняет обязанности первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи по пропаганде и агитации.

    На прошлой неделе Южную Корею посетила высокопоставленная делегация из КНДР во главе с формальным главой КНДР Ким Ён Намом и спецпосланником Ким Ё Чжон. Поездка была приурочена к открытию зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Делегация провела переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром страны Ли Нак Ёном.

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