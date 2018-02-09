В Южную Корею прибыла сестра Ким Чен Ына

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина.

Сестра главы КНДР Ким Чен Ына в пятницу, 9 февраля, прибыла в южнокорейский аэропорт Инчхон в составе высокопоставленной делегации, сообщило агентство Ренхап.

Делегацию возглавляет председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам. Формально он считается главой государства. В составе делегации, прибывшей в Южную Корею спецрейсом, 22 человека. Внимание СМИ приковано к Ким Ё Чжон – сестре северокорейского лидера Ким Чен Ына. Она отвечает за вопросы пропаганды в Северной Корее.

Как ожидается, делегация направится в Пхенчхан, чтобы принять участие в церемонии открытия зимних олимпийских игр, а затем по приглашению президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина Ким Ён Нам посетит торжественный ужин, на котором также будут присутствовать вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

yonhapnews.co.kr Ким Ё Чжон – сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына

В субботу делегация будет участвовать в обеде, который пройдет по приглашению южнокорейского президента в Сеуле. В воскресенье она вернется на родину.

В олимпиаде в Пхенчхане примут участие 22 северокорейских спортсмена. Из КНДР прибыло несколько сотен болельщиков и оркестр "Самджиён". Он дважды выступит в Южной Корее в Сеуле и в Канныне на мероприятиях, посвященных проведению олимпиады.

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.