наверх
09.02.201809:42
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Южную Корею прибыла сестра Ким Чен Ына

    Тема:

    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (144)

    (обновлено: )12210
    Делегацию Северной Кореи возглавляет председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам. Формально он считается главой государства. В составе делегации, прибывшей в Южную Корею спецрейсом, 22 человека.
    Ким Ё Чжон – сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына
    yonhapnews.co.kr

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. 

    Церемония Год до Олимпийских игр 2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    История зимних Олимпийских игр. Справка
    Сестра главы КНДР  Ким Чен Ына в пятницу, 9 февраля, прибыла в южнокорейский аэропорт Инчхон в составе высокопоставленной делегации, сообщило агентство Ренхап.

    Делегацию возглавляет председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам. Формально он считается главой государства. В составе делегации, прибывшей в Южную Корею спецрейсом, 22 человека. Внимание СМИ приковано к Ким Ё Чжон – сестре северокорейского лидера Ким Чен Ына. Она отвечает за вопросы пропаганды в Северной Корее.

    Как ожидается, делегация направится в Пхенчхан, чтобы принять участие в церемонии открытия зимних олимпийских игр, а затем по приглашению президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина Ким Ён Нам посетит торжественный ужин, на котором также будут присутствовать вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

    yonhapnews.co.kr
    Ким Ё Чжон – сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына

    В субботу делегация будет участвовать в обеде, который пройдет по приглашению южнокорейского президента в Сеуле. В воскресенье она вернется на родину.

    В олимпиаде в Пхенчхане примут участие 22 северокорейских спортсмена. Из КНДР прибыло несколько сотен болельщиков и оркестр "Самджиён". Он дважды выступит в Южной Корее в Сеуле и в Канныне на мероприятиях, посвященных проведению олимпиады.

    Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация вокруг медиахолдинга "Вести" в Киеве
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Флаг Польши
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Николай Коханивский (в центре) на вече к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину