Спасатели нашли разбившийся в Иране самолет

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина.

Поисково-спасательные команды в Иране в понедельник, 19 февраля, нашли место крушения самолета, в результате которой погибли 66 человек, сообщает ABC News со ссылкой на Associated Press.

Спасателям удалось достичь места аварии, когда погода немного улучшилась. Самолет разбился на горе Дэна высотой 4,4 км.

Как сообщается, место аварии расположено на высоте 3,5 км.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, врезавшегося в хребет Дена, находились 66 человек, среди которых 60 пассажиров, в том числе один ребенок, экипаж самолета состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета.