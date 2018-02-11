Мужчина напал с ножом на людей в центре Пекина: есть жертвы и раненые

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Мужчина напал с ножом на посетителей одного из супермаркетов в районе Сидань в центре китайской столицы, в результате полученных ранений одна женщина скончалась, еще 12 человек госпитализированы, сообщается в заявлении полиции Пекина в соцсети Weibo.

Мужчина, которому 35 лет, в воскресенье днём около 13.00 по местному времени по неизвестной причине напал на посетителей супермаркета Joy City.

Сотрудники полиции китайской столицы, прибывшие по вызову, оперативно задержали мужчину. В настоящий момент его допрашивают.

По последним данным, мужчина, который является уроженцем провинции Хэнань, сознался, что сделал это преднамеренно, таким образом "он выражал свое недовольство". Что побудило мужчину устроить расправу над посетителями торгового центра, пока неизвестно.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, их жизнь вне опасности. В больнице остаются трое мужчин и 9 женщин.

Район Сидань располагается в историческом центре Пекина, там находятся многочисленные торговые и развлекательные центры, в выходные дни там особенно многолюдно.

​В начале января во французском городе Кале произошло несколько столкновений между двумя группами мигрантов. По последним данным полиции, в результате столкновений были госпитализированы 22 человека, пятеро из которых получили огнестрельные ранения.