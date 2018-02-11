ТОР-новости мира: конфликт на сирийско-израильской границе, историческая встреча в Корее

РИА Новости Украина

В последние дни Корейский полуостров, и происходящие на нем события, приковали к себе внимание всего мира. И дело не только в Олимпиаде, многие обсуждают иное историческое событие: северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить свою страну с визитом. Об этих и других событиях — в кратком дайджесте мировых СМИ от РИА Новости Украина.

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Израиль-Иран-Сирия

В субботу израильская армия перехватила иранский беспилотник, пролетавший над севером страны. В ответ израильские военные атаковали базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры. Под зенитным обстрелом Израиль потерял свой истребитель F-16. Газета New York Times подчеркивает, что данные авиаудары могли привести к новой опасной фазе в затянувшемся сирийском конфликте. Крушение самолета представляет собой "серьезный удар по престижу Израиля", отмечает издание.

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Газета Washington Post, в свою очередь, уточняет, что удары Израиля по сирийской территории стали самой значительной бомбардировкой Израиля по территории Сирии за семь лет с начала конфликта в этой стране. Всего Израиль ударил по 12 позициям, восемь из них были сирийскими, а четыре, по мнению израильских властей, иранскими. Британская газета Telegraph подсчитала, что Израиль нанес более 100 ударов по сирийской территории — против шиитской организации Хезболла.

Приглашение века

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить свою страну с визитом. Приглашение политик передал через свою младшую сестру Ким Ё Чжон. "Мы надеемся увидеть вас в Пхеньяне в скором времени", — сказала она южнокорейскому президенту, передавая личное письмо от своего брата. Ее слова приводит газета New York Post.

Мун Чжэ Ин отреагировал несколько уклончиво, заявив, что хочет "создать обстановку, чтобы это могло произойти", пишет издание Washington Post. В то же время он призвал Северную Корею строить активный диалог с США. Газета не зря акцентирует внимание именно на этом моменте, ведь, по ее мнению, Ким Чен Ын пытается разделить двух союзников — Сеул и Вашингтон.

Ранее партнеры согласились отложить свои ежегодные весенние учения, отчасти чтобы побудить Северную Корею поучаствовать в Олимпийских играх. Как считает эксперт Фонда Карнеги по Корее Джеймс Шофф, приглашение Мун Чжэ Ина в Пхеньян было продуманным ходом. "Союзникам будет сложно продолжить свои военные учения во время планирования саммита", — пояснил он.

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Brexit is…

Британцы не понимают, чего хочет добиться их премьер-министр Тереза Мэй в переговорах по условиям выхода страны из ЕС. Об этом на своей передовице пишет газета Independent со ссылкой на эксклюзивный опрос исследовательской компании BMG Research. Люди в смятении и не знают, чего премьер хочет ни в целом, ни в каких-то конкретных болезненных вопросах.

Для 80% граждан Британии неясен подход правительства к вопросу границы с Северной Ирландией. 75% опрошенных не имеют представления о планах по будущим условиям миграции. Чуть меньше — 74% — не знают, что их ждет в сфере торгового урегулирования. Столько же британцев не понимают планов Мэй в общем, причем 39% из них не имеют даже каких-либо идей по этому поводу.

Результаты опроса подкрепляют неоднократные просьбы министров о том, чтобы правительство представило четкий план по Brexit. Однако за несколько месяцев до того, как окончательная сделка должна быть согласована, наоборот, обнажается отсутствие понимания идей Мэй в рядах общественности. Спустя полтора года после проведения референдума британцы не представляют, как же будет выглядеть Brexit на самом деле, заключает газета.

Политический театр

"Давайте выключим этот театральный шум последних дней и взглянем на то, что будет через пару недель", — предлагает читателю газета Welt, анализирующая долгожданную договоренность о создании коалиционного правительства в Германии. Переговоры канцлера Ангелы Меркель с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) увенчались успехом, коалиция состоится.

Однако, как считает издание, это случилось, не потому что канцлер проявила стойкость или дальновидность, а лишь потому что все партии сосредоточены на самих себе и хотят определить свои роли в политике будущего. Журнал Spiegel тоже оглядывается на события этой недели. Глава СДПГ Мартин Шульц сначала сообщил, что собирается передать свой пост главе фракции партии в бундестаге Андреа Налес, а сам хотел бы возглавить МИД. Позже политик заявил о своем отказе от этого высокого поста и от участия в будущем правительстве.

В ближайшее время он намерен завершить "кадровые дебаты" в партии. "В стране скуки внезапно что-то происходит", — пишет Spiegel. Впрочем, новая правительственная коалиция, согласно мнению издания, не обещает Германии, Европе и остальному миру многого, но одну вещь точно — это стабильность.