Во Франции разбились два военных вертолета. Есть жертвы

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Утром в пятницу, 2 февраля, во Франции разбились два военных вертолета, в результатах чего погибли пять человек. Как пишет Le Figaro, по предварительным данным, авария произошла около 9 утра по местному времени возле озера в департаменте Вар на юго-востоке Франции.

Известно, что это были два военных вертолета типа Gazelle, в результате их падения погибли пять человек. Причины катастрофы пока неизвестны, по некоторым сообщениям вертолеты упали в озеро.

Произошло ли столкновение вертолетов, также не уточняется.

В конце января вертолет рухнул на жилой дом в Южной Калифорнии.