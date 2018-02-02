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    Во Франции разбились два военных вертолета. Есть жертвы

    (обновлено: )179
    Два военных вертолета были типа Gazelle. В результате крушения погибли пять человек. По некоторым сообщениям вертолеты упали в озеро. Было ли столкновение, пока не уточняется.
    Крушение вертолетов во Франции
    varmatin.com

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Утром в пятницу, 2 февраля, во Франции разбились два военных вертолета, в результатах чего погибли пять человек. Как пишет Le Figaro, по предварительным данным, авария произошла около 9 утра по местному времени возле озера в департаменте Вар на юго-востоке Франции.

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    Известно, что это были два военных вертолета типа Gazelle, в результате их падения погибли пять человек. Причины катастрофы пока неизвестны, по некоторым сообщениям вертолеты упали в озеро.

    Произошло ли столкновение вертолетов, также не уточняется.

    В конце января вертолет рухнул на жилой дом в Южной Калифорнии.

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