Удивительное рядом. Состоялась встреча самого высокого мужчины и самой маленькой женщины

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Египте встретились самый высокий мужчины в мире Султан Кесена с ростом 251 сантиметр и самая маленькая женщина Джоти Амджи, ее рост составляет 62 сантиметра. Впечатляющие фотографии публикует Mirror.

Как отмечает источник, Султан и Джоти попали в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году. На тот момент мужчине было 28 лет и за ним уже был закреплен один рекорд рекорд — самые большие кисти рук.

mirror.co.uk Фото встречи самого высокого мужчины и самой маленькой женщины покорили сеть

Насколько известно, Султан проживает в Турции и занимается фермерством, хотя хобби дается ему нелегко, так как он практически не может передвигаться без трости. Причиной его необычного роста стала опухоль гипофиза, он продолжал расти вплоть до 29 лет. Возможно, рост продолжался бы и далее, но врачам удалось остановить этот процесс.

В свою очередь, жительница индийского города Нагпур Джоти Амджи попала в число рекордсменов как самая маленькая женщина в день своего 18-летия. Заболевание, которое остановило ее рост, называется ахондроплазией. Причинами его возникновения считаются генетические нарушения.

На фото можно заметить колоссальную разницу в росте Султана и Джоти. В качестве примера журналисты упомянули, что лишь длина ступни мужчины достигает сегодня 34 сантиметров, что составляет половину роста женщины.

Несколько лет назад в Таиланде скончался Порнчай Саосри, которого считали самым высоким в мире человеком.