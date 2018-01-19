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    Ученые назвали самых надоедливых членов семьи

    (обновлено: )49810
    Как выяснилось, отношения в семье беспокоили добровольцев гораздо больше, чем общение с друзьями. В среднем у них периодически или постоянно вызывали дискомфорт примерно 15% родственников.
    Бракосочетание
    flickr.com/adamjonfuller

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Мамы, сестры и жены оказались самыми надоедливыми и "неудобными" членами семьи для остальных родственников, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале American Sociological Review.

    "Отношения с родственниками женского пола могут быть для многих людей своеобразным обоюдоострым мечом. С одной стороны, они могут быть теми членами семьи, от которых сильнее всего зависит ваша жизнь, а с другой – самыми ворчливыми и "неудобными" для общения близкими людьми", — заявил Клод Фишер из университета Калифорнии в Беркли.

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    Фишер и его коллеги пришли к такому выводу, пытаясь найти ответ на вопрос, как относятся друг к другу различные члены семьи, какую роль они играют и какие эмоции вызывают друг у друга.

    Ученые отмечают, что социологи и эволюционисты традиционно обращают внимание на положительные связи, помогающие укреплять семью и делающие ее "ячейкой общества".

    Однако не менее важны и отрицательные связи, вызывающие дискомфорт и острое желание сбежать из семьи.

    Поэтому калифорнийские психологи опросили чуть больше тысячи жителей штата, у которых оказалось примерно 12 тысяч родственных связей.

    Их попросили рассказать о родственниках, друзьях или просто знакомых, которые иногда кажутся им слишком требовательными или сложными в общении.

    Как оказалось, отношения в семье беспокоили добровольцев гораздо больше, чем общение с друзьями и незнакомцами. В среднем у них периодически или постоянно вызывали дискомфорт примерно 15% родственников, тогда как среди друзей или незнакомцев — только 6-7%.

    Напомним, ученые сообщили, когда оживят первый замороженный труп.

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