Ученые сообщили, когда оживят первый замороженный труп

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Учены Мичиганского Института Крионики намерены уже в ближайшие 10 лет вернуть к жизни людей, которые ранее были заморожены, пишет Daily Star.

Президент института Деннис Ковальски говорит, что уже в следующей декаде ученые смогут вернуть к жизни один из трупов, замороженных с помощью физики низких температур.

В декабре Ковальски сам заявил о намерении заморозить всю свою семью и заплатил за это 140 000 долл.

Процесс замораживания должен начинаться, как только пациент умирает, чтобы предотвратить повреждения мозга, применяя средства, которые сейчас доступны в России, США и Португалии. Во время процедуры тело охлаждают в ледяной бане, чтобы постепенно уменьшать температуру.

Затем эксперты сливают кровь и заменяют ее на антифриз, чтобы остановить появление в организме вредных кристаллов льда.

Известно, что около 350 человек в мире хранят свое тело после смерти в очень низких температурах. В Мичиганском институте уже записано около 2000 людей, которые желают быть замороженными после смерти. Сейчас фирма заморозила 160 пациентов в специальных средствах с раствором азота.