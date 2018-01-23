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    Назван самый прибыльный футбольный клуб в мире

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    Доходы "МЮ" за сезон-2016/17 составили 676,3 миллиона евро. Манкунианцы вновь обошли мадридский "Реал" (674,6 млн), который в предыдущем рейтинге отдал "МЮ" пальму первенства после 11 лет лидерства.
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    УНИАН

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Английский "Манчестер Юнайтед" во второй раз подряд стал лидером рейтинга футбольных клубов с наибольшим доходом, подготовленном международной консалтинговой компанией Deloitte, сообщает Би-би-си.

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    Доходы "МЮ" за сезон-2016/17 составили 676,3 миллиона евро. Манкунианцы вновь обошли мадридский "Реал" (674,6 млн), который в предыдущем рейтинге отдал "МЮ" пальму первенства после 11 лет лидерства.

    Как отмечается в материале, "Юнайтед" удалось возглавить рейтинг благодаря победе в Лиге Европы. В первую пятерку самых доходных клубов вошли также "Барселона" (648,3 млн), "Бавария" (587,8 млн) и "Манчестер Сити" (527,7 млн).

    Издание отмечает, что в рейтинге учитываются только доходы и не учитываются долги клубов.

    Напомним, "МЮ" в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги.

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