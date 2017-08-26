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    "Манчестер Юнайтед" одержал третью победу в английской премьер-лиге

    (обновлено: )57
    Встреча между "МЮ" и "Лестером" прошел на стадионе "Олд Траффорд" в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Маркус Рэшфорд (70-я минута) и Маруан Феллайни (82-я).
    Игроки Манчестер Юнайтед. Архивное фото
    @ManUtd

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Лестером" в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

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    Встреча, прошедшая на стадионе "Олд Траффорд" в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Маркус Рэшфорд (70-я минута) и Маруан Феллайни (82-я). На 53-й минуте форвард манкунианцев Ромелу Лукаку не смог реализовать пенальти.

    Команда Жозе Моуринью пока не теряла очков и не пропустила ни одного гола в новом сезоне премьер-лиги, в активе "лис" 3 балла.

    Ранее сообщалось, что португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Европы в сезоне-2016/17 по версии УЕФА. Об этом было объявлено в ходе церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2017/18.

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