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    Замерз один из самых известных водопадов Украины

    (обновлено: )25711
    Джуринский водопад, расположенный в Тернопольской области, является самым высоким равнинным водопадом на территории Украины и Европы. Поток воды впадает в долину с высоты 16 метров.
    Видео "Медиатор"

    В Тернопольской области замерз Джуринский водопад, расположенный в селе Нырков. Из-за заморозков ледяная корка покрыла почти весь водопад, из-за перепадов температур плотность льда осталась неравномерной.

    Водопад известен тем, что его считают самым высоким равнинным водопадов в Украине и Европе. В этом месте река Джурин падает с высоты 16 метров в долину и образует водопад с тремя каскадами.

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    Джуринский водопад является гидрологическим памятником, ранее здесь находилась мельница, а позднее — ГЭС.

    Напомним, что ранее в курортном поселке Кирилловка на берегу Азовского моря замерзли аттракционы одного из крупнейших аквапарков Украины.

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