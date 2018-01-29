Замерз один из самых известных водопадов Украины

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В Тернопольской области замерз Джуринский водопад, расположенный в селе Нырков. Из-за заморозков ледяная корка покрыла почти весь водопад, из-за перепадов температур плотность льда осталась неравномерной.

Водопад известен тем, что его считают самым высоким равнинным водопадов в Украине и Европе. В этом месте река Джурин падает с высоты 16 метров в долину и образует водопад с тремя каскадами.

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Джуринский водопад является гидрологическим памятником, ранее здесь находилась мельница, а позднее — ГЭС.

Напомним, что ранее в курортном поселке Кирилловка на берегу Азовского моря замерзли аттракционы одного из крупнейших аквапарков Украины.

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