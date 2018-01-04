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    Фотоленты

    Завораживающее зрелище. Ниагарский водопад покрылся льдом

    (обновлено: )180
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    REUTERS Aaron Lynett
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    REUTERS Aaron Lynett
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    REUTERS Aaron Lynett
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    REUTERS Aaron Lynett
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    REUTERS Aaron Lynett
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    REUTERS Aaron Lynett
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Geoff Robins / AFP
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Geoff Robins / AFP
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Geoff Robins / AFP
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Geoff Robins / AFP
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    REUTERS Aaron Lynett
    Ниагарский водопад покрылся льдом
    Geoff Robins / AFP

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    Аномальные морозы в Северной Америке: Ниагарский водопад замерз
    канал RT в youtube
    Аномальные морозы в Северной Америке: Ниагарский водопад "замерз"
    Аномально холодная погода в Северной Америке привела к иллюзии замерзания Ниагарского водопада.

    Сам поток не замерз, однако водная пыль превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, создав эффект застывшего водопада.

    Необычное зрелище привлекло в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио множество туристов.

    В последние дни в ряде штатов установилась морозная погода, выпал снег. По прогнозам синоптиков, в Вашингтоне в новогоднюю ночь ожидается минус 13 градусов по Цельсию, а температурный рекорд для этого города был установлен в 1899 году, когда термометр показал минус 26 градусов.

    Читайте также: Где ты, Дедушка Мороз? Дивная погода на праздники в Украине

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