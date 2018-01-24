В Испании признанный мертвым мужчина "воскрес" в морге

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Власти Испании вернули в тюрьму заключенного, который был признан мертвым и очнулся только на столе патологоанатома, пишет газета Mundo.

Житель Астурии 29-летний Гонсало Монтойя отбывал в местной тюрьме трехлетний срок за кражу железного лома. Седьмого января молодой человек, предположительно, из-за передозировки лекарственными препаратами был обнаружен в бессознательном состоянии. Сразу несколько тюремных врачей признали его мертвым, и Монтойя был отправлен в морг для вскрытия.

Очнувшийся осужденный находился в специальном мешке, но смог привлечь внимание сотрудников морга, которые констатировали его "воскрешение". После этого Монтойя был переведен в одну из больниц города Овьедо. Его супруга сообщила, что муж сам попросил о выписке, хотя мог оставаться в учреждении еще два месяца. В среду его отправили обратно в тюрьму.

Семья заключенного считает, что государство должно оставить его на свободе в качестве компенсации за перенесенное испытание. Родные Монтойи заявили, что предпримут судебные действия, чтобы добиться не только помилования, но и финансового возмещения ущерба.

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