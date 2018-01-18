Чехия за год депортировала более тысячи украинцев-нелегалов

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КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Чехия в 2017 году депортировала более тысячи украинцев, которые нелегально прибыли на работу в эту страну из Польши, сообщил в интервью изданию "Европейская правда" посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, которые работают в Польше, "спасают конкурентоспособность польской экономики". По его словам, почти 300 тысяч украинцев получили разрешение на работу в Польше, а больше 2 миллионов — визы, потратив несколько миллиардов евро.

"За прошлый год речь идет чуть более чем о тысяче человек. Это преимущественно так называемая "мягкая депортация". То есть их не хватают и не вывозят, а просто ставят в паспорт штамп, на основании которого они до определенного числа должны покинуть территорию Чехии", — сообщил Перебийнис в интервью, опубликованном в четверг.

При этом он уточнил, что речь идет о гражданах Украины, которые получили разрешение на работу в Польше, а затем оказались в Чехии, где работа по польскому разрешению незаконна.

По словам Перебийниса, депортированным украинцам также запрещают въезд в ЕС на срок от года до трех лет.

Посол Украины также сообщил, что чешские предприниматели, которые заинтересованы в рабочей силе из Украины, призывают правительство упростить процедуру получения разрешений для украинских граждан. "В ответ на это чешское правительство инициировало специальные проекты, предусматривающие увеличение количества разрешений на работу именно для граждан Украины с 3,5 тысячи до 7 тысяч в год",- отметил он.

Ранее сообщалось, что польские пограничники задержали в Опольском воеводстве 17 граждан Украины.