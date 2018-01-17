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    В Чехии столкнулись более 40 авто: десятки пострадавших

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    Главной причиной аварии, по словам представителя полиции, стало превышение водителями скорости на скользкой дороге при плохой видимости, многие не приспособили движение к резко ухудшившимся погодным условиям.
    ДТП в Чехии
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. Более 40 машин столкнулись во вторник в районе 99-го километра в обоих направлениях скоростной магистрали Прага-Братислава из-за обильного снегопада, сообщил журналистам представитель полиции Южно-Моравского края Петр Замечник.

    Оформление ДТП. Архивное фото
    УНИАН
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    "Движение на данном отрезке в обоих направлениях было временно заблокировано, водители пользуются объездами по местным автодорогам. Среди попавших в аварию машин много грузовиков, пожарные помогают дорожным рабочим с их подъемом из кюветов, на это уйдет, вероятно, вся ночь. Пострадали около 10 человек, из них один получил ранение средней тяжести, остальные более легкие", — сказал Замечник.

    Главной причиной аварии, по словам представителя полиции, стало превышение водителями скорости на скользкой дороге при плохой видимости, многие не приспособили движение к резко ухудшившимся погодным условиям.

    Краевые отделения полиции сообщают также еще о более чем 100 автоавариях различного масштаба в других регионах республики. В связи с этим пресс-служба президиума полиции обратилась к водителям с призывом не пользоваться в ближайшие дни автотранспортом без крайней необходимости.

    Согласно прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха до конца недели на всей территории Чехии сохранится на уровне плюс два – минус два градуса с сильным ветром и обильным снегопадом, а местами и дождем.

    Напомним, в Германии произошло ДТП со школьниками. Более 40 пострадавших.

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