В понедельник будут судить украинку, напавшую на президента Чехии

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости Украина. В понедельник, 15 января, в Чехии пройдет суд над активисткой украинского феминистского движения Femen Анжелиной Диаш, напавшей в пятницу с вульгарными криками на пришедшего в помещение для голосования в районе Прага-10 президента Милоша Земана. Об этом сообщила журналистам адвокат задержанной Луция Грда.

"С точки зрения самой Диаш то, что произошло на избирательном участке, было ее миролюбивым, ненасильным протестом. Она ни в коем случае не хотела никому как-либо навредить или даже приблизиться к президенту. Поэтому и руки держала наверху, чтобы было видно, что у нее нет никакого оружия", — сказала Грда.

Действия сотрудников президентской охраны феминистка, по словам адвоката, считает излишне ретивыми. "У нее (после действий охраны) всюду ушибы – на голове, на спине, на плече. К тому же охрана, по словам Диаш, скверно выражалась", — добавила Грда.

По словам адвоката, ее подзащитная специально приехала из Украины в Прагу на эту акцию, чтобы выразить свой протест против заигрываний Земана с властями России.

В пятницу на избирательный участок в районе Прага-10 для участия в голосовании на выборах президента республики пришел действующий глава Чехии Милош Земан с супругой. В момент предъявления ими личных документов членам избирательной комиссии из группы журналистов выбежала, скидывая на ходу с себя рубашку и оставшись полуобнаженной, неизвестная женщина, которая начала прыгать перед Земаном, выкрикивая вульгарные слова. Охрана президента задержала женщину, которая оказалась активисткой украинского феминистской движения Femen Анжелиной Диаш, сейчас она находится в камере предварительного заключения.

Ранее Диаш уже проводила акции, подобные той, что состоялась в Праге в пятницу. В частности, она пыталась сорвать совместную пресс-конференцию президентов Белоруссии Александра Лукашенко и Украины Петра Порошенко в июле прошлого года.