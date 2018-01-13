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    Назван победитель первого тура президентских выборов в Чехии

    (обновлено: )829111
    За Земана в первом туре, по предварительным данным СМИ, проголосовали около 1,87 миллиона человек, его конкуренту отдали свои голоса около 1,25 миллиона человек. Действующий президент победил во всех 13 краях страны.
    Президентские выборы в Чехии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв – РИА Новости Украина. Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков набрал 39,1% голосов и фактически выиграл первый тур президентских выборов, проходивших 12-13 января, сообщило республиканское ТВ.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Во второй тур президентских выборов, помимо Земана, вышел занявший второе место с 26,3% голосов экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош. Второй тур выборов с участием кандидатов в президенты Земана и Драгоша состоится 26-27 января 2018 года", — говорится в сообщении.

    За Земана в первом туре, по предварительным данным СМИ, проголосовали около 1,87 миллиона человек, Драгошу отдали свои голоса около 1,25 миллиона человек. Действующий президент победил во всех 13 краях страны.

    Остальные семь претендентов на Пражский град получили от 0,5% до 10% голосов, говорится в сообщении. ТВ также сообщило, что на участки для голосования пришло 61,6% избирателей. Окончательные официальные результаты первого тура Чешское статуправление предполагает сообщить до полуночи в субботу.

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