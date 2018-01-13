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    Жителей американского штата напугали сообщением о ракетном ударе

    (обновлено: )21410
    Конгрессмен от штата Гавайи разместила в микроблоге скриншот с предупреждением о том, что в сторону Гавайев летит баллистическая ракета. В сообщении людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    REUTERS KCNA/via REUTERS

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Сообщение с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону американского штата Гавайи, оказалось ложной тревогой, сообщили власти США.

    "Тихоокеанское командование США не обнаружило угрозы баллистической ракеты для Гавайев. Предыдущее сообщение было отправлено по ошибке", — говорится в сообщении в Twitter командования.

    Информацию об угрозе опровергла конгрессмен от штата Талси Габбард.

    "Гавайи, это ложная тревога. Никакой летящей в сторону Гавайев ракеты нет. Я уточнила эту информацию у властей", — написала Габбард в своем официальном Twitter.

    Она разместила в микроблоге скриншот с предупреждением о том, что в сторону Гавайев летит баллистическая ракета. В сообщении людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога.

    "Ракетной угрозы для Гавайев нет", — подтвердила в своем твите местная служба по чрезвычайным ситуациям.

    В декабре в штате Гавайи впервые с окончания холодной войны испытали систему оповещения о ядерном ударе.

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