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    Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона, угрожая арестом

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    Мэр Лондона Садик Хан готовился выступить с речью в одном из британских аналитических центров, когда в помещение ворвались члены организации "Белые пендрагоны", скандирующие лозунги в поддержку Трампа и выхода Великобритании из ЕС.
    Садик Хан. Новый мэр Лондона
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Сторонники президента США Дональда Трампа сорвали выступление мэра Лондона Садика Хана, ворвавшись в зал перед началом его речи с призывами "арестовать" мэра, сообщает телеканал Sky News.

    Мэр Лондона Садик Хан ранее заявил, что британский премьер Тереза Мэй сделала ошибку, передав приглашение посетить страну с госвизитом президенту США Дональду Трампу. Он сделал это заявление после того, как, по его словам, Трамп "услышал призыв" и отменил рабочий визит в Лондон на открытие нового здания посольства США. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон позже прокомментировал заявление мэра Лондона, назвав Хана "напыщенным хлыщом".

    Хан готовился выступить с речью в одном из британских аналитических центров, когда в помещение ворвались члены организации "Белые пендрагоны" (White Pendragons), скандирующие лозунги в поддержку Трампа и выхода Великобритании из ЕС.

    На видеозаписи из зала, выложенной в социальных сетях, слышно, как один из протестующих говорит: "Дамы и господа, мы пришли сюда сегодня, чтобы произвести ненасильственный и мирный гражданский арест".

    В ситуацию вмешались сотрудники охраны, но участники группы отказались покинуть помещение, сославшись на то, что приобрели билеты на выступление мэра и имеют право находиться в зале. Когда протестующие все же вышли, Хан выступил со своей речью.

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    REUTERS Carlos Barria
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    Приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Великобританию с госвизитом передала Трампу премьер Великобритании Тереза Мэй во время поездки в Вашингтон в начале 2017 года. После этого порядка двух миллионов британцев подписали петицию с требованием отменить госвизит президента США. Их возмущение вызвали введенные Трампом миграционные запреты.

    В пятницу Трамп сообщил, что отменил поездку в Великобританию, объяснив это решение несогласием с действиями предыдущей администрации.

    Вместе с тем, последнее заявление Трампа не говорит об отмене его госвизита в Британию. В канцелярии правительства страны РИА Новости сообщили, что приглашение остается в силе, а детали госвизита будут объявлены позже.

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