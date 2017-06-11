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    Трамп отменил свой визит в Британию - СМИ

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    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (496)

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    Согласно информации, Трамп не хочет приезжать с госвизитом в Британию до того, как британская общественность не поддержит его приезд, и если в стране могут произойти массовые протесты.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп перенес свой визит в Великобританию. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на неназванного советника британского премьера Терезы Мэй.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Как сообщается, визит должен был состояться во второй половине 2017 года.

    "Трамп сказал Мэй в телефонном разговоре, что не хочет приезжать с госвизитом в Британию до того, как британская общественность не поддержит его приезд. Американский президент сказал, что не хочет приезжать, если в стране могут произойти массовые протесты. Он отложил визит на некоторое время", — сообщает издание.

    Собеседник газеты уточнил, что телефонный разговор Мэй и Трампа состоялся "несколько недель назад", и заявление президента "крайне удивило премьера".

    Мэй пригласила Трампа посетить Британию с госвизитом через семь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики Трампа.

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