Трамп отменил свой визит в Британию - СМИ

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп перенес свой визит в Великобританию. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на неназванного советника британского премьера Терезы Мэй.

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Как сообщается, визит должен был состояться во второй половине 2017 года.

"Трамп сказал Мэй в телефонном разговоре, что не хочет приезжать с госвизитом в Британию до того, как британская общественность не поддержит его приезд. Американский президент сказал, что не хочет приезжать, если в стране могут произойти массовые протесты. Он отложил визит на некоторое время", — сообщает издание.

Собеседник газеты уточнил, что телефонный разговор Мэй и Трампа состоялся "несколько недель назад", и заявление президента "крайне удивило премьера".

Мэй пригласила Трампа посетить Британию с госвизитом через семь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики Трампа.