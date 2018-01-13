В США призвали конгресс ограничить Трампу контроль над "ядерной кнопкой"

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Группа бывший американских военных, занимавшихся ядерными вооружениями, призвали конгресс США ограничить контроль президента Дональда Трампа над "ядерной кнопкой".

"Перед выборами (в 2016 году) мы выражали тревогу по поводу способности Дональда Трампа быть верховным главнокомандующим… и предупреждали, что он не должен быть допущен к так называемой "красной кнопке". После года его президентства наши опасения только усилились, и мы должны поднять их вновь", — говорится в письме, которое 17 бывших военных опубликовали на сайте правозащитной организации Global Zero, выступающей за ядерное разоружение.

По их мнению, прошедшего времени было достаточно для того, чтобы глава государства "занялся собственным образованием (в данном вопросе), но вместо этого он постоянно демонстрирует упрямство в игнорировании международной политики и дипломатии и широко разбрасывается ядерными угрозами".

Авторы письма отмечают, что ряд действий Трампа "представляют собой очевидную угрозу стране и миру". В частности, они напоминают о недавнем заявлении президента о том, что у него "ядерная кнопка" больше, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына. Они также указывают на то, что в США только президент может принять решение о ядерном ударе.

По их словам, "существует ряд хороших предложений конгрессу США, ограничивающих президентские полномочия" в данном вопросе. В частности, они говорят о введении нормы, которая в таких случаях подразумевала бы обязательное решение конгресса об объявлении ядерной войны. Также речь идет о возможной "полной отмене нормы первого применения ядерного оружия". По их словам, "все эти меры имеют хорошую поддержку со стороны экспертов".

Напомним, ранее Трамп ответил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что у него "тоже есть ядерная кнопка". Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением к народу, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что угрожает, а дает знать, и выразил уверенность, что США не удастся пойти на войну против КНДР.

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