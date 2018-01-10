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    Трамп о "сговоре" с Россией: глупость, которая смешит весь мир

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    По словам американского президента, величайшая в американской истории охота на ведьм продолжается - сговора с Россией не было.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что предположение о его "сговоре" с Россией — "глупость", которая смешит РФ и весь мир.

    Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Единственная величайшая в американской истории охота на ведьм продолжается. Сговора не было, все, включая демократов, знают, что сговора не было, но все же это идет и идет. Россия и мир смеются над глупостью, которую они наблюдают", — написал Трамп в Twitter.

    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

    В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

    Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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