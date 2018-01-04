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    На протесты вышли 42 000 иранцев - власти

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    Глава иранского МВД Абдолреза Рахмани Фазли, ссылаясь на "точные данные", сообщил, что в протестах в разных городах страны "участвовало не более 42 тысяч человек, и это не много".
    Протесты в Тегеране
    Associated Press

    КИЕВ, 4 дек – РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил в четверг, что в протестах в стране приняли участие около 42 тысяч человек.

    "Основываясь на точных данных, предоставленных органами, несущими ответственность (за их достоверность – ред.), в протестах участвовало не более 42 тысяч человек, и это не много", — цитирует Фазли иранское агентство ISNA.

    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео. Видео
    facebook.com/radiosvoboda
    Иран бунтует. Протесты в 11 городах собрали в одно видео

    Глава МВД Ирана также добавил, что подобные протесты естественны и происходят во всех странах.

    В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

    В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов.

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