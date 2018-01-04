Протесты в Иране. Тегеран обвинил США во вмешательстве в дела страны

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру в послании генеральному секретарю организации Антониу Гуттерешу обвинил правительство США во вмешательстве во внутренние дела Ирана через поддержку антиправительственных демонстраций.

"В течение последних нескольких дней американская администрация во главе с президентом США предприняла попытки гротескным способом вмешаться в иранские внутренние дела под предлогом предоставления выборочной помощи акциям протеста, которые в ряде случаев были использованы иностранными агентами с целью осуществить акты бессмысленного убийства", — цитирует агентство Tasnim послание иранского постпреда.

Он отметил, что действия США противоречат международным правовым нормам, а также Уставу ООН.

Хошру также обвинил американские власти в "оскорблении иранской нации" и "демонстрации открытой враждебности иранскому народу" через запрет на въезд в США.

Постпред подчеркнул, что иранская конституция признает и гарантирует право на демонстрации. "Как и во всех других демократических режимах, правительство Исламской Республики Иран привержено защите как этого права, так и своих граждан от насилия и уничтожения", — говорится в послании.

Хошру выразил надежду на то, что другие страны осудят "опасные заявления и политику" США и призовут Соединенные Штаты к соблюдению международного права и устава ООН. Иранский постпред также обратился к генсеку ООН с просьбой распространить свое послание в Совете Безопасности ООН.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

Читайте также: А Трамп – против. Мировой конфликт из-за соглашения по Ирану

В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов.