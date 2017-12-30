Дуда одобрил строительство стены на границе с Украиной

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе с африканской чумой свиней, документом предполагается строительство заграждения на границе с Украиной и Белоруссией, передает "Укринформ".

Как отмечается, забор протяженностью свыше тысячи километров установят вдоль скоростных автодорог в непосредственной близости к границе.

Кроме того, спецзакон вносит изменения в закон об охоте в Польше. Речь идет о разрешениях на отстрел диких кабанов на территориях, которые находятся под охраной. Для этого охотники могут взять оплачиваемый отпуск до шести дней.

Отметим, что стоимость строительства стены длиной более 1 тыс км составляет 130 млн злотых (более 37 млн долл.). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет 190 млн злотых (более 54 млн долл.). Стену будут строить в течение 2018-2021 годов.