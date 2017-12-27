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    В Польше за два месяца насмерть замерзли 15 человек

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    Правительственный центр безопасности Польши заявил, что замерзнуть насмерть могут не только бездомные, но и пожилые люди, живущие в одиночестве, больные, а также лица, которые "уснули на улице под воздействием алкоголя".
    Скорая помощь в Польше. Архивное фото
    Michal SZALAST/EAST NEWS

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Пятнадцать человек скончались в Польше от переохлаждения с 1 ноября, сообщил в среду Правительственный центр безопасности.

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    "Вчера еще один человек умер из-за переохлаждения. Это уже 15 человек с 1 ноября. Реагируйте, если знаете о ком-то, кто может нуждаться в помощи", — говорится в сообщении центра в Twitter.

    На официальном сайте ведомства подчеркивается, что в зимнее время интенсивные снегопады могут парализовать целые регионы Польши, опасность представляют и низкие температуры. При этом отмечается, что замерзнуть насмерть могут не только бездомные, но и пожилые люди, живущие в одиночестве, больные, а также лица, которые "уснули на улице под воздействием алкоголя".

    "В среднем за зимний сезон (данные за последние четыре года) умирают около 90 человек. Прошлой зимой было 111 жертв мороза", — сообщает центр. Подчеркивается, что в каждом воеводстве Польши организованы специальные места, в которых нуждающиеся в помощи люди могут "отогреться и переночевать в морозные дни", а также поесть.

    Ранее сообщалось, что в правительстве Польши будет назначен министр по борьбе со смогом.

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