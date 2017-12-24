Финальный свисток. Поменяет "Шахтер" Украину на Польшу?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Ситуация вокруг донецкого "Шахтера" неожиданно стала одной из главных тем последних недель. Даже те, кто особо не интересуются футболом, стараются держать руку на пульсе. Ведь после того как ура-патриоты провели с донецкой командой воспитательную беседу, не исключается вариант, что лучшая футбольная команда Украины вовсе покинет страну. Уже навсегда.

АТО вместо футбола

Ультиматум ультрас либо быть патриотами, либо убираться вон поставил донецкий клуб в непростую ситуацию. С одной стороны, "Шахтер" позиционирует себя как украинская команда и, по идее, должен соответствовать украинским же реалиям. С другой — в Донецке остались не только болельщики "Шахтера", не разделяющие новой системы координат в Украине. В непризнанных республиках живут еще и семьи целого ряда футболистов, для которых целование красно-черного флага их именитыми родственниками чревато серьезными проблемами.

Не удивительно, что сразу же после возникновения конфликта в клубе начали искать алгоритмы выхода из непростой ситуации. Конечно, во избежание стычек с националистами всех мастей можно приставить к футболистам круглосуточную охрану телохранителей. Но постоянно устраивать из праздника футбола антитеррористическую операцию в клубе вряд ли захотят. Как это скажется на психологическом состоянии игроков, наверное, тоже говорить не приходится.

Надо — значит надо

Не секрет, что большинство зарубежных исполнителей приехали в "Шахтер" играть в футбол и зарабатывать деньги. Поэтому когда игроков факультативно заставляют ходить в вышиванке и петь украинский гимн желание расти профессионально вряд ли остается. И спортсменов легко можно понять. Почему, например, португальский тренер "Шахтера" Паоло Фонсека вместо анализа тактических действий команды вынужден доказывать на пресс-конференциях, что его подопечные настолько "щирї українці”, что таких бы еще поискать? Почему футболисты вместо того, чтобы заботиться исключительно о своей игре должны мотаться по военным госпиталям с подарками для переселенцев и воинов АТО?

Поиск вариантов

Прекрасно понимая, что долго так продолжаться не может в руководстве "Шахтера" сразу же начали разрабатывать варианты отступления.

Как рассказывал после матча с "Шахтером" на правах анонимности источник в "Шахтере", после скандальной истории в харьковском аэропорту менеджеры всерьез обеспокоились вопросом безопасности команды.

"После этого скандала с футболками, а потом и с "Нацкорпусом" моральное состояние игроков, конечно, было не лучшим, — говорит собеседник. — Переживали не только украинские футболисты, но и легионеры. Было не понятно, как поведут себя в этой ситуации, которые, по сути, здесь только зарабатывают деньги. После того, как начались все эти события на Донбассе целая группа иностранцев уехали и наотрез отказались возвращаться обратно. После инцидента с "Нацкорпусом" были основания переживать, что что-то подобное произойдет и сейчас. Тем более, что впереди конец сезона, период отпусков, многие футболисты покинут Украину…"

Классная идея

А спустя несколько недель разговоры о том, что клуб ищет варианты выхода из положения, материализовались во вполне конкретные сообщения из топа ленты новостей. Так, представитель маркетинговой компании Pentagon Research Адам Палукевич признался, что разрабатывает вариант переезда донецкого "Шахтера" в польский Вроцлав.

"В клубе ответили, что идея классная, интересная, но есть много нюансов, о которых надо подумать", — заявил Палукевич.

В самом "Шахтере" пока "отмазываются" от появившегося инсайда и по-прежнему, словно мантру, твердят о том, что клуб — украинский и останется в Украине.

Остановить мучения

Но, как известно, дыма без огня не бывает. Ну, а что должны были ответить в "Шахтере" на просьбу прокомментировать ситуацию? Что футболисты уже сидят на чемоданах и по сигналу отправятся в Польшу? О реакции того же "Нацкорпуса" или других патриотов на такую новость можно только догадываться.

Если же убрать эмоции и посмотреть на возможное развитие событий трезвыми глазами, такой вариант для "Шахтера" видится вполне приемлемым. Если в Украине "горнякам" в лицо говорят, что их команда никому не нужна, а на стадионах по стране в их адрес сыпятся оскорбления, то может не стоит мучиться самим и мучить патриотов? Если "Шахтеру", который изначально был успешным бизнес-проектом настолько не рады в Украине, может, стоит развивать этот проект на другой, более привлекательной территории.

Во Вроцлаве готовы

Тем более что в Польше такую перспективу воспринимают на "ура". Например, в статье "Бездомный "Шахтер", которая на днях вышла на сайте Польского радио автор рассуждает о плюсах взаимного сотрудничества между польским городом и (украинской командой. Один из них — то, что области Нижняя Силезия проживает более двухсот тысяч украинцев, сто тысяч которых обитают непосредственно во Вроцлаве. Создать должную поддержку "Шахтеру" могут и потенциальные новые фанаты.

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"Во Вроцлаве для "Шахтера" есть все. И красивый современный стадион, который находится недалеко от аэропорта, — рассказывает в интервью тот же Адам Паулукевич. — Кроме того, хорошего партнера в лице "Шахтера" может получить местная команда Śląsk Wrocław. Возможно, будет организовано совместное обучение или спарринг".