Польша рекордно нарастила ввоз своих товаров в Украину

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. За три квартала этого года польские предприниматели продали в Украину товаров на сумму 13,4 млрд злотых или около $3,8 млрд, сообщает польское Главное статистическое управление, передает "Польское Радио".

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Указанная цифра на 32% больше, чем в прошлом году и больше рекордного показателя 2013 года, когда польский экспорт в Украину составлял 13,3 млрд злотых.

По данным издания, Польша восполнила потери 2014-2015 годов в торговле с Украиной. Тогда польский экспорт в Украину упал на 6,6% в 2014 году и на 9,8% в 2015 году.

"Произошла также стабилизация украинского банковского сектора и курса гривны, что способствует нашему экспорту", – отметил Славомир Матушак из Центра восточных исследований в Варшаве.

По словам эксперта, быстрому росту экспорта в Украину способствовало также вступление в силу в прошлом году действия договора о зоне свободной торговли Украины с ЕС (DCFTA).

Ранее заместитель градоначальника Гданьска Веслав Белавський заявил, что украинцы составляют половину всех мигрантов в Польше.