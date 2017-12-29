Трамп резко выразился по поводу "российского расследования" в США

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп считает, что расследование так называемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году и якобы имевшего место сговора его команды с Россией выставляет Соединенные Штаты в неприглядном свете.

"Это выставляет страну в очень неприглядном свете и ставит страну в очень плохое положение… Поэтому чем раньше это закончится, тем лучше для страны", — сказал Трамп в интервью газете New York Times.

При этом, как уточняет издание, в ходе интервью он 16 раз подчеркнул, что расследование не обнаружило "никакого сговора".

В настоящее время расследование по делу проводит специальный прокурор Роберт Мюллер. Параллельно свои расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, в Кремле называли их "абсолютно голословными".

Трамп также выразил надежду, что спецпрокурор будет "честно обращаться" с ним, имея в виду непредвзятость расследования.