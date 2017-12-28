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    Сын напарника Клинтон получил срок за акцию против Трампа

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    Линвуд Кейн был арестован в городе Сент-Пол. Его приговорили к году условного заключения за участие в беспорядках, возникших при попытке сорвать митинг в поддержку Дональда Трампа в Миннесоте.
    Молоток судьи
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    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Сын бывшего кандидата от Демократической партии в вице-президенты США Тима Кейна приговорен к году условного заключения за участие в беспорядках, возникших при попытке сорвать митинг в поддержку Дональда Трампа в Миннесоте, пишет газета Richmond Times-Dispatch.

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    В марте 24-летний Линвуд Кейн был арестован в городе Сент-Пол по подозрению в организации беспорядков. Полицейским пришлось вмешаться в проведение акции, после того как неизвестный бросил в колонну манифестантов дымовую шашку.

    Против Кейна-младшего было выдвинуто три пункта обвинений, и хотя два из них были сняты, он был признан виновным в воспрепятствовании правосудию. Подсудимый признал, что пытался скрыться бегством от пытавшегося его арестовать стража порядка. Кроме того, молодой человек оштрафован на 236 долларов.

    Тим Кейн – сенатор и бывший губернатор Виргинии. В 2016 году он баллотировался в вице-президенты США в паре с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.

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