Трамп обвинил Китай в поддержке импорта нефти в КНДР

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что он разочарован продолжением торгово-экономического сотрудничества Пекина и Пхеньяна, в частности, тем, что продолжаются поставки нефти в КНДР.

"Очень удручает, что Китай допускает поставки нефти в Северную Корею. Невозможно когда-либо достичь решения проблемы Северной Кореи в дружеском ключе, если это продолжит происходить!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против Северной Кореи, включив туда двух северокорейских официальных лиц.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.