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    "Куча мусора". Трамп раскритиковал досье о его тайном сговоре с Россией

    (обновлено: )5301
    Как написал президент США, ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнано ФБР.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал досье ФБР о его тайном сговоре с Россией "фальшивым" и "оплаченным Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии". Об этом он написал в Twitter.

    "ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнано ФБР", – написал Трамп.

    Он добавил, что эту "кучу мусора" использовали как основу для расследования его избирательной компании.

    Ранее Трамп рассказал, что использование социальных сетей является для него единственным способом "донести правду о себе".

    Трамп заявил богатым друзьям, что они разбогатеют от его налоговой реформы.

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