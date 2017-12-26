"Куча мусора". Трамп раскритиковал досье о его тайном сговоре с Россией

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал досье ФБР о его тайном сговоре с Россией "фальшивым" и "оплаченным Хиллари Клинтон и Национальным комитетом демократической партии". Об этом он написал в Twitter.

"ФБР за все это время так и не смогло обосновать заявления, сделанные в досье о тайном сговоре Трампа и России. Досье запятнано ФБР", – написал Трамп.

Он добавил, что эту "кучу мусора" использовали как основу для расследования его избирательной компании.

Ранее Трамп рассказал, что использование социальных сетей является для него единственным способом "донести правду о себе".

Трамп заявил богатым друзьям, что они разбогатеют от его налоговой реформы.