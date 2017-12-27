Обмен пленными в Донбассе. Меркель и Макрон сделали заявление

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют реализацию договоренностей, принятых трехсторонней контактной группой, об обмене пленных в Украине, говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ в среду.

"Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнюю реализацию договоренностей, принятых трехсторонней контактной группой, об обмене пленных с обеих сторон конфликта на востоке Украине", — говорится в заявлении.

"Реализация этого важного успеха сопровождалась работой "нормандского формата", куда входят Германия, Франция, Украина и Россия, а также рабочей группой по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ)", — дополняется в заявлении кабмина ФРГ.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Смотрите также: Фото дня. Порошенко и Полторак в ожидании освобожденных пленных

Киев в рамках обмена пленными передал самопровозглашенным ЛНР и ДНР 233 человека, на подконтрольную Киеву территорию вернулись 73, сообщила в среду пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган со ссылкой на заместителя генпрокурора Анжелу Стрижевскую.