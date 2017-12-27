наверх
27.12.201721:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Обмен пленными в Донбассе. Меркель и Макрон сделали заявление

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (386)

    (обновлено: )75902
    Канцлер Германии и президент Франции приветствуют сегодняшнюю реализацию договоренностей, принятых трехсторонней контактной группой, об обмене пленных с обеих сторон конфликта на востоке Украине.
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют реализацию договоренностей, принятых трехсторонней контактной группой, об обмене пленных в Украине, говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ в среду.

    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Anatolii STEPANOV / AFP
    Обмен пленными в Донбассе: первые кадры на свободе

    "Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон приветствуют сегодняшнюю реализацию договоренностей, принятых трехсторонней контактной группой, об обмене пленных с обеих сторон конфликта на востоке Украине", — говорится в заявлении.

    "Реализация этого важного успеха сопровождалась работой "нормандского формата", куда входят Германия, Франция, Украина и Россия, а также рабочей группой по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ)", — дополняется в заявлении кабмина ФРГ.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Смотрите также: Фото дня. Порошенко и Полторак в ожидании освобожденных пленных

    Киев в рамках обмена пленными передал самопровозглашенным ЛНР и ДНР 233 человека, на подконтрольную Киеву территорию вернулись 73, сообщила в среду пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган со ссылкой на заместителя генпрокурора Анжелу Стрижевскую.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в Петербурге. Видео
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Конрад Ренкас
    Итоги-2017, прогнозы-2018