"Будет второй этап". Обмен пленными в Донбассе продолжится - Медведчук

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, состоявшийся в Украине, будет продолжен, необходим второй этап, чтобы полностью реализовать принцип "всех на всех", заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Как пояснил Медведчук в эфире "Первого канала", цифра в 306 человек была пересмотрена в ходе переговоров ранее — 40 человек на территории, подконтрольной Киеву, и так уже вышли на свободу и имеют возможность свободно перемещаться по стране, а около 30 отказались возвращаться в ДНР и ЛНР.

Он напомнил также, что вопрос обмена пленными регулируется в рамках минских соглашений, согласно которым он должен быть завершен по принципу "всех на всех" — то есть стороны должны передать друг другу всех пленных, независимо от того, сколько таковых удерживается на соответствующей территории.

"То, что 15 месяцев не было обмена, связано с тем, что у нас разное понимание и толкование этого принципа. Именно поэтому было необходимо с моей стороны обращаться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, которому я благодарен за то, что он, используя свой авторитет, проявил акт гуманизма и обратился с просьбой к тогда руководителям ДНР и ЛНР (Александру) Захарченко и (Игорю) Плотницкому для того, чтобы этот обмен состоялся", — заявил он.

"Это не единовременный акт. Я считаю обмен должен быть продолжен, минские соглашения в этой части должны быть выполнены, и все должны вернуться как с одной, так и с другой стороны в свои семьи домой к родным. У нас, я уверен, будет второй этап обмена, который завершит и реализует в полном объеме принцип "всех на всех", — добавил Медведчук.

В среду в Украине состоялся обмен пленными сначала между Киевом и ЛНР, а затем к обмену присоединилась ДНР. По имеющейся на данный момент информации, ЛНР передала Киеву 16 человек, получив, в свою очередь, 73 (двое отказались возвращаться). Донецк позже передал Киеву 58 человек, получил 165 человек. Таким образом, ЛНР и ДНР передали всех 74 пленных, как и анонсировалось. Киев передал 238 человек, хотя изначально сообщалось о 306.