Фото дня. Порошенко и Полторак в ожидании освобожденных пленных

Самый масштабный за время конфликта в Донбассе обмен пленными состоялся в среду, Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 человека соответственно.

Однако участвовать в обмене решили не все — около 20 человек заявили о нежелании возвращаться на территорию ДНР и ЛНР, один человек — в Киев, а еще 43 человека, уже отбывших наказание и освобожденных из-под стражи, не явились на место обмена.

Изначально предполагалось, что Украина в среду вернет 306 человек, а самопровозглашенные республики – 74 человека. К этому обмену стороны готовились почти полтора года, процесс неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса.

Президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак также прибыли в Донбасс, чтобы встретить освобожденных пленных.