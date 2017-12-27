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    Фото дня. Порошенко и Полторак в ожидании освобожденных пленных

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (383)

    (обновлено: )114
    Самый масштабный за время конфликта в Донбассе обмен пленными состоялся в среду, Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ЛНР и ДНР - 165 и 73 человека соответственно. Порошенко и Полторак также прибыли в Донбасс.
    Петр Порошенко и Степан Полторак в ожидании освобождения пленных
    facebook.com/yuri.biriukov

    Самый масштабный за время конфликта в Донбассе обмен пленными состоялся в среду, Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 человека соответственно.

    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Anatolii STEPANOV / AFP
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    Однако участвовать в обмене решили не все — около 20 человек заявили о нежелании возвращаться на территорию ДНР и ЛНР, один человек — в Киев, а еще 43 человека, уже отбывших наказание и освобожденных из-под стражи, не явились на место обмена.

    Изначально предполагалось, что Украина в среду вернет 306 человек, а самопровозглашенные республики – 74 человека. К этому обмену стороны готовились почти полтора года, процесс неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса.

    Президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак также прибыли в Донбасс, чтобы встретить освобожденных пленных.

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