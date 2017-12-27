Обмен пленными в Донбассе завершен

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Процесс обмена пленными в Донбассе завершен, Киеву переданы 74 человека, которые находились на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в среду представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!" — написала Луценко в Facebook.

Ирина Луценко/Facebook, 27 декабря 2017

Таким образом, в среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта.

Президент Петр Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы встретить пленных, переданных Украине в рамках обмена с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.