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    Общество

    Обмен пленными в Донбассе завершен

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (379)

    (обновлено: )49711
    О том, что обмен пленными между Киевом и ДНР/ЛНР завершился, сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. По ее словам, киевской стороне переданы 74 человека.
    Обмен военнопленными около Горловки
    twitter.com/prm_ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Процесс обмена пленными в Донбассе завершен, Киеву переданы 74 человека, которые находились на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в среду представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

    "Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!" — написала Луценко в Facebook.

    Ирина Луценко/Facebook, 27 декабря 2017

    Таким образом, в среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта.

    Президент Петр Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы встретить пленных, переданных Украине в рамках обмена с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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