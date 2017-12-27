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    Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы встретить освобожденных пленных

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (379)

    (обновлено: )43419
    Главнокомандующего Украины сопровождает министр обороны Степан Полторак. В среду состоялся самый масштабный обмен пленными с начала конфликта в Донбассе.
    Петр Порошенко в Житомирской области, 14 октября 2017
    Петр Порошенко/Twitter

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы встретить пленных, переданных Украине в рамках обмена с ополченцами, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

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    В среду в Донбассе походит самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Украина намерена передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    "Петр Порошенко уже в Донбассе, где встречает наших ребят с плена", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

    Главнокомандующего Украины сопровождает министр обороны Степан Полторак. Торжественная встреча состоится в аэропорту Харькова.

    Ранее Цеголко сообщил, что Порошенко по телефону поздравил освобожденных из плена.

    По последним данным, при обмене ДНР получила 165 человек в обмен на 58 граждан Украины. ЛНР провела обмен по формуле "75 на 16".

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