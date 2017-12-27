Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы встретить освобожденных пленных

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы встретить пленных, переданных Украине в рамках обмена с ополченцами, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

В среду в Донбассе походит самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Украина намерена передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Петр Порошенко уже в Донбассе, где встречает наших ребят с плена", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Главнокомандующего Украины сопровождает министр обороны Степан Полторак. Торжественная встреча состоится в аэропорту Харькова.

Ранее Цеголко сообщил, что Порошенко по телефону поздравил освобожденных из плена.

По последним данным, при обмене ДНР получила 165 человек в обмен на 58 граждан Украины. ЛНР провела обмен по формуле "75 на 16".