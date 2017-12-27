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    Общество

    Медведчук назвал формулу следующего обмена пленными

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (382)

    (обновлено: )15210
    По словам Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками может пройти по формуле "74 на 29". Он добавил, что в среду реализовывался принцип "всех на всех".
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками может пройти по формуле "74 на 29".

    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Anatolii STEPANOV / AFP
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    "Принцип "всех на всех" сегодня реализовывался, это первый этап реализации принципа "всех на всех." Второй этап заключается в том, что сегодня удерживаются в Украине — осталось 74 человека, те, которых разыскивает Донецк и Луганск. И среди тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске — мы установили и находится сегодня — 29 человек. Фактически это то, что можно говорить сегодня о втором этапе", — заявил Медведчук в эфире телеканала "Россия-1".

    Ранее в среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.

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