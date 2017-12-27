Медведчук назвал формулу следующего обмена пленными

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками может пройти по формуле "74 на 29".

"Принцип "всех на всех" сегодня реализовывался, это первый этап реализации принципа "всех на всех." Второй этап заключается в том, что сегодня удерживаются в Украине — осталось 74 человека, те, которых разыскивает Донецк и Луганск. И среди тех, кого мы ищем в Донецке и Луганске — мы установили и находится сегодня — 29 человек. Фактически это то, что можно говорить сегодня о втором этапе", — заявил Медведчук в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее в среду в Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.